كاتب صحفي يبرز أهمية زيارة أمير الكويت لمصر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إنَّ تاريخ العلاقات المصرية الكويتية يمتد إلى ما قبل منتصف القرن الماضي والتي استمرت على مدار العقود الماضية بنفس القوة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى لأمير الكويت إلى القاهرة اليوم منذ توليه منصبه.

اشتعال المنطقة بسبب الصراع

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «زيارة أمير الكويت تأتي في سياق مختلف وسط اشتعال المنطقة بسبب الصراع والتوترات وتداعيات حرب غزة التي تستمر للشهر السابع على التوالي، بل وأمام تحركات كبيرة بشأن قضية تفرض نفسها على الجميع وهي العدوان الإسرائيلي على القطاع».

توسع الحرب في المنطقة

وتابع: «الخطورة تتعلق بتمدد وتوسع الحرب في المنطقة ليقابل ذلك بزخم وتحركات في كل الاتجاهات، ومنها زيارة أمير الكويت وسط مفاوضات ووساطات مصرية في سياق هذه التطورات والزيارة تأتي في هذا السياق فضلا عن العلاقات بين البلدين والأهمية المشتركة لهذه العلاقات».