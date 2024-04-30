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قناة القاهرة الإخبارية: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بارقة أمل جديدة

كتب:

حسن سمير
10:00 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
غزة - صورة أرشيفية

غزة - صورة أرشيفية

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان: «الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بارقة أمل للفلسطينيين».

الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يدعم تطبيق حل الدولتين رغم ما تسبب فيه العدوان الإسرائيلي من دمار لا مثيل له لقطاع غزة وآلام لا يمحوها الزمن للمدنيين جراء القصف والحصار وسياسة التجويع المتعمدة، فإن طرح الاعتراف بفلسطين عاد مجددا على طاولة نقاشات الدول الغربية وبالتحديد بين دول الاتحاد الأوروبي.

ضغط على الاحتلال الإسرائيلي

توقعات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الخارجية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن اعتراف عدة دول أوروبية بدولة فلسطين في حلول نهاية مايو المقبل تحمل بارقة أمل للفلسطينيين بأن تصبح هذه الخطوة وسيلة ضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء تصعيدها بالأراضي الفلسطينية.

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