خبير سياسي: الجهد المصري مستمر للوصول إلى هدنة إنسانية في غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوض المصري يشتغل على أمور تفصيليه ولابد أن يكون هناك اتفاق إسرائيلي فلسطيني ويتم طرح نص بديل في حال رفض أحد الطرفين لأحد البنود ويتم طرح بند بديل، مؤكدا أن هناك قواعد للعبة.

الجهد المصري متواصل للوصول إلى هدنة إنسانية

وتابع «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن الجهد المصري متواصل للوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، وتعددت مسارات عمل مصر ما بين دبلوماسي وأمني واستراتيجية وإنساني، موضحا أن الهدنة لها أطر معينة ومختلفة شكلا ومضمونا على ما سابق، ومصر مصممة للوصول إلى بر الأمان بهذا الاتفاق.

ضرورة التوصل إلى هدنة

ولفت أنه تم إبلاغ الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لضرورة التوصل إلى هدنة والطرفين يريدان هدنة ولكن هناك ضغوطات ومرجعيات يرجعون إليها، منها مرجعيات أطراف إقليمية عابثة بالأمن وترى مصالحها فيما يجري.