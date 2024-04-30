المنتج محمد العدل يشكر «المتحدة» على إطلاق قناة الوثائقية

أشاد المنتج محمد العدل رئيس شرف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالجهود التي حققها المهرجان خلال دورته العاشرة، وأثنى على دعم الرعاة وتنمية الثقافة السينمائية.

وقال العدل في كلمته: «يجب هنا توجيه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنشاء قناة الوثائقية التي تلعب دورا مهما في عرض مواد مغايرة ومهمة، وأدعوهم لتوفير ساعة أسبوعيا لعرض أفلام قصيرة».

صبري فواز يقدم حفل ختام الدورة العاشرة

وقدم الفنان صبري فواز حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بمسرح سيد درويش، بحضور عدد من نجوم الفن من مصر والعالم، وتسلم الفائزون جوائز المهرجان الذي رفعت جميع عروضه لافتة كامل العدد بسينما مترو.

وقدم المهرجان خلال دورته العاشرة 3 ندوات مهمة لاقت إقبالا كثيفا للفنان سيد رجب، مهندس الديكور أحمد فايز، والمنتج محمد حفظي.

صنع تأثير ملموس بالمحيط الجغرافي

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في صنع تأثير ملموس بالمحيط الجغرافي، ولا سيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في ب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.