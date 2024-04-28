احتفاءً بذكرى ميلاده.. «الوثائقية» تعرض ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض ندوة نادرة للفنان الكبير الكبير نور الشريف احتفاءً بذكرى ميلاده، عبر شاشة قناة الوثائقية، في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ32 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن سلسلة الندوات التي تبثها القناة تحت عنوان «من أرشيف المعرض».

جديرٌ بالذكر أنَّ الندوة نُظمت عام 2005، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.