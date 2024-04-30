تفاصيل حريق مطعم بيروت.. 11 قتيلا وجريحا بسبب أسطوانات غاز

شهد أحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حادثا مأساويا، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم اختناقا، وجرح شخصان آخران جراء حريق اندلع في المطعم.

وزير السياحة يشدد على الالتزام بشروط السلامة العامة

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، تفقد مكان الحادثة في بشارة الخوري، وشدد على وجوب الإسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين، مشددًا على ثقته في القضاء اللبناني، قائلًا: «كلنا ثقة بالقضاء للوصول إلى حقيقة ما حصل»، واصفًا الحادثة بالمفجعة والتي تستدعي وجوب التشديد على الالتزام بشروط السلامة العامة في لبنان.

وأثنى وزير السياحة اللبناني على عمل قوات الإطفاء بيروت الذي تحرك سريعا عقب الحادثة، موجها الشكر لجهودهم التي لا بد من تقديرها في أصعب ظروف تمر بها البلاد، كما قدم التعازي إلى أسر الضحايا.

انفجار أسطوانات غاز في المطعم

وبحسب وسائل إعلام، فإن الانفجار نتج جراء انفجار أسطوانات الغاز واندلعت النيران في المطعم الذي يقع في بناية تضم عددا من الإدارات الحكومية الرسمية اللبنانية.