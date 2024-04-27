لحظة حريق قطار خرج عن مساره في أمريكا (فيديو)

خرج قطار شحن يحمل الوقود عن مساره واشتعلت فيه النيران بالقرب من خط ولاية أريزونا ونيو مكسيكو الأمريكية، مما أجبر على إغلاق طريق سريع بين الولايات يعمل كطريق رئيسي للشاحنات، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

نشر المارة الأوائل مقاطع فيديو وصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لعربات القطار المنهارة والدخان الأسود المتصاعد.

حريق قطار في أمريكا

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حطام قطار منتصف النهار بالقرب من لوبتون بولاية أريزونا الأمريكية، وقالت لينا كينت المتحدثة باسم «BNSF» للسكك الحديدية إن أفراد الشركة كانوا في الموقع يعملون على إزالة الحطام.

إغلاق الطريق السريع في أمريكا

أعلنت شرطة ولاية نيو مكسيكو وإدارة السلامة العامة في أريزونا أن الطريق السريع 40 أغلق من قبل السلطات في كلا الاتجاهين في المنطقة في وقت مبكر من بعد الظهر، مما أدى إلى توجيه الشاحنات وسائقي السيارات بعيدًا عن الطريق السريع إلى طرق بديلة.

وقال الملازم في شرطة ولاية نيو مكسيكو فيل فارجاس إن القطار كان ينقل البروبان والبنزين غير الرائحين، واشتعلت النيران في نصف دزينة من عربات السكك الحديدية واحترقت لساعات بعد الخروج عن مسارها.

تم إخلاء المساكن المجاورة ومحطة الشاحنات كإجراء احترازي حيث حملت الرياح دخانًا كثيفًا واستجابت أطقم مكافحة الحرائق المحلية، كما أدى الانحراف عن المسار إلى إلغاء أمتراك لبعض رحلات الركاب، بما في ذلك الطريق بين لوس أنجلوس وألبوكيرك، نيو مكسيكو.