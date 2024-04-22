نقابة الموسيقيين اللبنانيين تكرم مصطفى كامل بعد حفله في بيروت

أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حفلا غنائيا في لبنان، رفع شعار كامل العدد، إذ جرى نفاذ التذاكر قبل الحفل بيومين.

وقدم مصطفى كامل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور اللبناني.

تكريم مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين

وكرمت نقابة الموسيقيين اللبنانية الفنان مصطفى كامل، تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذي أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد، والفنان وليد توفيق، وبحضور عدد من وسائل الاعلام اللبنانية.

وأعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل التي نال خلالها إشادات كبيرة، موضحا أن التكريم وسامًا على صدره لم ينساه طول حياته، والغناء في لبنان له طعم ثاني.

وأشاد فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية في لبنان بدور نقابة الموسيقيين بمصر في الوقت الحالي، ومواردها المالية التي تحققت بمصر، وطالب بتفعيل بروتوكول مع نقابة الموسيقيين بمصر للتعاون، الأمر الذي رحب به الفنان مصطفى كامل، ووعد بالتعاون الجاد والفعال مع نقابة لبنان وكل الموسيقيين والفنانين.