برلمانية: العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخما كبيرا في فترة حكم الرئيس السيسي

ثمنت النائبة هناء رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأولى لمصر منذ توليه الحكم، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة أمير الكويت لمصر

ووصفت هناء أنيس رزق الله، زيارة أمير الكويت لمصر بأنها تعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية.

وشددت في تصريح خاص لـ «الوطن»، على أن زيارة أمير الكويت تؤكد وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية، موضحة أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخما كبيرا في فترة حكم الرئيس السيسي، لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.

العلاقة بين البلدين الشقيقين

وأردفت أن العلاقة بين البلدين الشقيقين ازدادت متانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت، لافتة الي أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وحول الزيارات المتبادلة علقت قائلة إن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، والعلاقات بين البلدين متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين قيادة البلدين على مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهما أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.