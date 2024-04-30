«التعليم» تنظم فعاليات البطولات الرياضية 2024 لطلاب المدارس

نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من البطولات في مختلف الأنشطة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بطولة الجمهورية للمدارس «الهوكي»

وأقيم اليوم ختام فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس «للهوكي» للمرحلة الثانوية بنين 2024، والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وخلال فعاليات ختام البطولة أقيمت المباريات النهائية التي أسفرت عن حصول فريق الشرقية (أ) على المركز الأول، وفاز فريق القاهرة (ب) بالمركز الثاني، وفاز فريق القاهرة (أ) بالمركز الثالث، وفريق الفيوم بالمركز الرابع.

مشاركة 8 فرق في البطولة

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 تمت بمشاركة 8 فرق من محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الشرقية - الفيوم - بني سويف»، وتستمر حتى 30 أبريل 2024، مشيرة إلى أن إقامة البطولة تساهم في تنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد ذو بنية قوية لبناء وطنه.

تقسيم الفرق المشاركة في البطولة

وتابعت أنه تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات «بني سويف - الجيزة - الشرقيه أ - القاهرة ب»، وضمت المجموعة الثانية محافظات «الإسكندرية - على الفيوم - الشرقيه ب - القاهره أ».

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن بطولة الهوكي للجمهورية تندرج ضمن البطولات المانحة لدرجات التفوق الرياضي التي يحصل عليها الطلاب، متمنية خالص التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب في البطولات القادمة.

كما أقامت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية مهرجان «الوشو كونغو فو» لطلاب المدارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين وبنات على مستوى الجمهورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للوشو كونغ فو.

نشر اللعبة بين الطلاب في المحافظات

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن الهدف من إقامة المهرجان هو نشر اللعبة بين أبنائنا وبناتنا الطلاب في جميع المحافظات، تمهيدًا لإدراجها ضمن بطولات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم مشاركة محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الفيوم»، وكانت التصفيات الأولية في المحافظات بين الإدارات التعليمية، ثم على مستوى المحافظة خلال النصف الثاني من شهر فبراير ومارس بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة في «الأساليب والساندا».

500 طالب في المهرجان الختامي

وأضافت أنه شارك بالمهرجان الختامي 500 طالب وطالبة، مضيفة أنه تم تقسيم المرحلة الابتدائية إلى جزئين من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي.