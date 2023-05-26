 «التعليم» تعلن قبول دفعة جديدة بالمدارس الإعدادية الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين في الصف السادس الابتدائي، للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات، على مستوى الجمهورية، طبقًا للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018، موضحة أنه يبدأ سحب ملفات التقدم من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2023، على أنّ تنتهي اختبارات التقدم 31 أغسطس المقبل، كما أعلنت احتياجها لمدربين جدد متخصصين في الشعب المدرجة بكل مدرسة رياضية للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت في بيان لها، أنّ التقديم متاحًا في المدارس الرياضية في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم بنين وبنات والجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان للبنين فقط.

شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية

وحددت الوزارة، شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية كالتالي:

- أنّ يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي.

- يسحب ملف التقدم من المدرسة الإعدادية وقيمته 50 جنيهًا بداية من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو المقبل.

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي «نظر وصدر وقلب وصورة تحليل كاملة واختبار ذكاء»، على أنّ يكون من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية القريبة من المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.

شروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية

يُفتح باب القبول للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التابعة لها المدرسة، وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفق الشروط التالية:

- يسحب ملف التقدم والالتحاق بالمدرسة الثانوية الرياضية للمرحلة الثانوية، وقيمته 50 جنيهًا بداية من 15 يونيو المقبل، وإجراء الكشف الطبي، وإعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي المطلوب.

- اجتياز الطالب اختبار القوام والبدني والمهاري والثقافي.

- حصول الطالب على بطولات دولية أو أفريقية رسمية متعمدة من الاتحاد المتخصص، دون التقيد بشرط المجموع، أو حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في الشهادة الإعدادية طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم إليها الطالب أو الطالبة.