دينا الشربيني تكشف حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل «كامل العدد»

كشفت الفنانة دينا الشربيني حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل «كامل العدد»، قائلة: «المفروض الكُتاب هيشوفوا إزاي يتعمل بالضبط، زي ما قعدنا بعد سيزون 1، وكنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني».

دينا الشربيني: الأطفال دائما لديهم ققص مهمة

وتابعت خلال لقائها عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «الأطفال عندهم قصص دائما مهمة، وقضايا يمكن تناولها، وحاسة هيلاقوا برضه اللي يتعمل بيه جزء ثالث ناجح».

وردا على سؤال لميس الحديدي هل «كامل العدد» وضع دينا الشربيني في مكانة أخرى، قالت: «أشعر بذلك جماهريا لما بشوف الناس في الشارع، أما على مستوى النجومية مش عارفة، لكن بشكر ربنا ومبسوطة جدا والحكم للناس، لكن شايفة إن ربنا وفقني لأني كنت الفترة دي محتاجة أحس بحب الناس، وحسيت أن ربنا طبطب عليا».