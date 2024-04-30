انهيار الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عن والدها: «واحشني جدا»

دخلت الفنانة دينا الشربيني في نوبة بكاء، أثناء ظهورها ضيفة في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد على قناة on، وذلك أثناء حديثها عن والدها.

انهيار الفنانة دينا الشربيني

وقالت الفنانة دينا الشربيني إن والدها توفي بشكل مفاجئ، وهذا الأمر كان مؤثرا للغاية في حياتها، وكشفت كواليس قائلة: «قبلها كان عندي وعملتله ملوخية وفراخ بلدي لأنه بيحبهم، ومشي وكان كويس جدا، وبعدين السواق كلمني وقالي إنه تعبان أوي».

تسمم في الدم

وأضافت دينا: «ذهبنا به إلى المستشفى، ووجدنا أنه مصاب بتسمم في الدم، بسبب حدوث ثقب في المعدة، وتوفي في المستشفى»، مؤكدة أنها لا زالت حتى الآن ترسل له رسائل صوتية، وقالت في آخر رسالة صوتية «واحشني جدا».