توفيت منذ قليل، ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الفنانة دينا الشربيني.

وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة ريهام عبد الغفور، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني وكل من ريهام المندوه ونشوى المندوه ويوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان».

رحيل والدة دينا الشربيني

وأضافت: «صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني غدا الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر».