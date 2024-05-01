إصابات في قصف الاحتلال الإسرائلي منزلا برفح الفلسطينية كتب: شريف سليمان 01:58 ص | الأربعاء 01 مايو 2024 قصف أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: واشنطن: لم نر خطة إسرائيلية تعالج المخاوف المتعددة في رفح الفلسطينية «بن غفير»: نتنياهو وعدني بدخول رفح الفلسطينية وعدم إنهاء الحرب القاهرة الإخبارية: نتنياهو اجتمع مع بن جفير لبحث عملية رفح الفلسطينية وصفقة التبادل المرصد الأورومتوسطي: أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات حياة بعد إعلان «نتنياهو» نيته اقتحام رفح الفلسطينية.. الجنود والقادة يرفضون أوامره الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يشددان على خطورة التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية قصف الاحتلال رفح الفلسطينية بقلم شريف سليمان