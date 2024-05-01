الشاعر شعبان يوسف: رسائل جراحي القط تمثل التاريخ الوجدني لعمال السد العالي

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إن رسائل جراحي القط تمثل التاريخ الوجداني أو الإنساني والنفسي للعامل في السد العالي، موضحا أنه كُتبت أشياء كثيرة عن عامل السد العالي، ولكن كانت الـ24 رسالة التي كتبها جراحي القط تاريخ إنسان السد العالي، وتحكي كيف عاش وعمل هذا العامل.

عمال السد العالي معظمهم من محافظات الصعيد

وأضافت «يوسف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ العمال الذين بنوا السد العالي معظمهم من الصعيد، موضحا أن السد العالي لم يكن مشروعا لإنقاذ مصر من الفيضانات فقط، ولكنه كان في الأساس مشروع تشغيل كبير لكثير من العمال في الصعيد والقاهرة.

جوابات جراحي القط أسهمت في بناء ملحمة السد العالي

وتابع أنه في ستينيات القرن الماضي كتبت الصحف عن خطابات جراحي القط وزوجته فاطمة، الذين شاركا في بناء ملحمة السد العالي، موضحا أنها الرسائل التي كانت يتبادلها الأسطى جراحي العامل في السد العالي مع زوجته فاطمة، التي كان يحكي لها ويصف شعوره ببناء هذا السد وما يمر به كل يوم خلال 24 خطابا متبادلا بينهما.