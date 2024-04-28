اتحاد عمال مصر: نستهدف تنظيم برامج تدريب وتطوير بيئة العمل النقابي

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية إنَّ الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تقديم خدمات كثيرة للعمال خلال السنوات الماضية، إذ عملت في كل الاتجاهات حتى توفر حياة كريمة لعمال مصر وعلى رأسها تحسين الأجور.

وأضاف المهيري، في تصريح خاص لـ«الوطن»: هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الأجور ورواتب العاملين بالدولة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية لتنظيم العمل داخل الحكومة، بالإضافة إلى إصلاح هيكلي من خلال الحوافز والبدلات ومكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة وفقا للكفاءة».

جهود الدولة لدعم العمال

وأوضح أنَّ جهود الدولة لدعم العمال لم تتوقف عند تحسين الأجور فقط باعتبارها واحدا من أهم المحاور التي تهم العمال، لكنها أيضا عملت على تدريب العمال وإطلاق المبادرات، و تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى المجهودات الأخرى التي شملت العمالة غير المنتظمة، والعمالة في الخارج.

خطة الدولة لدعم العمال

وأكّد نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أنَّ الاتحاد يبذل مجهودات كبيرة بنقاباته المختلفة، لتقديم أكثر من شكل دعم للعمال المصريين، والوقوف بجانب الدولة في خطتها لدعم العمال، منها إطلاق المبادرة التنظيمية الأولى لتطوير بيئة العمل النقابي داخل المنشآت الإنتاجية، التي يستفيد منها 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية والتي تحمل في مضمونها تصميم الشكل الصحي للقوانين المنظمة لدولاب العمل بهدف تحقيق أعلى انتاجا لتلبية متطلبات ومستلزمات السوق المحلية ومن ثم التصديرية.