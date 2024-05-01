الجمهورية الجديدة تبني مستقبل عمال مصر.. مشروعات قومية ووظائف وحياة كريمة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا عن أهمية المشروعات القومية في حياة العمال.

استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العمالة

وأفاد التقرير بأنّ الدولة أولت اهتمام غير مسبوق بعمال مصر، ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العمالة على المستويات كافة، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنّه على مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة.

المشروعات القومية ساهمت في توفير الملايين من فرص العمل

وأضاف التقرير أنّ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر، وفرت الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع، ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، مع الحرص على تحسين أجور العمال والمواظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلف جنية للعاملين بالقطاع العام.

وأكد أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور بارز في دعم الملف دعما كبيرا بإصداره العديد من القرارات، أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارق للعمالة غير المنتظمة.