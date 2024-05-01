مدير فرع ثقافة سيناء: لدينا 15 موقعا وبرنامجا متميزا للتنمية في المحافظة

تشهد شبه جزيرة سيناء تنفيذ العديد من المشروعات القومية والثقافية في إطار التنمية الشاملة في سيناء، حيث تولي القيادة الساسية اهتماما خاصا بتنمية المنطقة بعد القضاء على الإرهاب.

وفي إطار ذلك تكثّف وزارة الثقافة العمل على التنمية الثقافية بشمال سيناء بإنشاء العديد من المشروعات، إلى جانب تكثيف الفعاليات المقدمة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال زيارتها إلى العريش لحضور احتفالات عيد تحرير سيناء الـ 42، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج طموح لتنمية الوعي واكتشاف المواهب في جميع المجالات الفنية والأدبية، في محافظة شمال سيناء والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء.

وأضاف أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء لـ«الوطن»: «بعد القضاء على الإرهاب تشهد شمال سيناء في العام الأخير افتتاح عدد من المشروعات الثقافية، ورفع كفاءة عدد من المكتبات، إضافة إلى تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية».

وأشار إلى أنّ الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للتنمية الثقافية بشمال سيناء، في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة، لخدمة أكبر قدر من الجمهور، متابعا: «الدكتورة نيفين الكيلاني أجرت أكثر من زيارة رسمية إلى العريش، لمتابعة تطوير عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية بالمحافظة».

وافتتحت وزيرة الثقافة في أبريل الماضي أعمال تطوير المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، كما وجّهت وزيرة الثقافة بتنظيم برامج لاكتشاف وتدريب الموهوبين من الفئات العمرية المختلفة، وكذلك إلحاقهم بالمسابقات التي تنظمها الوزارة بالمحافظات ومراكز الإبداع المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

وزارة الثقافة تعطي أولوية كبيرة لشمال سيناء بناء على توجيهات القيادة السياسية

وأكد أنّ الوزيرة تعطي أولوية كبيرة لشمال سيناء بناء على توجيهات القيادة السياسية، وبعد دحر الإرهاب تم افتتاح قصر ثقافة العريش في 2021، وتنفذ بعد 10 سنوات من الإغلاق، تنفذ الوزارة برنامجا ثقافيا طموحا للتنمية داخل المحافظة، متضمنا وبرامج وفعاليات لاكتشاف ودعم المواهب، بعد ما لاقته محافظة شمال سيناء وأولادها من أهوال خلال فترة مكافحة الإرهاب.

وأكمل المشرحاني: «تعمل الوزارة على تنمية ثقافية شاملة، من خلال التركيز على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية، حيث وصل عدد المواقع الثقافية التي تعمل حاليا إلى 15 موقعا بين قصر وبيت ثقافة ومكتبة، إلى جانب الاهتمام بالمحتوى الثقافي والفني من جانب آخر بتدشين برامج ثقافية وفنية تهدف إلى تأكيد قيم الولاء والانتماء وحب الوطن عند الشباب».