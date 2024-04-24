قصور الثقافة تقيم احتفالية الذكرى 42 لتحرير سيناء في روض الفرج غدًا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، في الثامنة مساء غد الخميس، بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

ويشهد برنامج الاحتفالية التي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عروضا لفرق بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية السكندرية للفنون الشعبية، قصور الثقافة لأغاني الشباب، النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

هيئة قصور الثقافة أعدت برنامجا حافلا بمواقعها في المحافظات

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا للاحتفال بهذه المناسبة في كافة المحافظات، حيث انطلقت أولى فعالياتها أمس من قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء.

وشهدت وزيرة الثقافة احتفالات عيد تحرير سيناء الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء، وذلك بقصر ثقافة العريش.