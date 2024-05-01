«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 34 ألفا و568 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و568 شهيدًا، و77 ألفًا و765 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 33 شهيدًا و57 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.