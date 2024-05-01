كيف عززت الدولة الاستثمار البيئي والمناخي في مصر؟.. مبادرات لمستقبل أخضر

اتخذت وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة، إجراءات مهمة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، إذ أطلقت وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، والذي جرى خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات متعددة، منها:

الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

- عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصرية، من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كل أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.

وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023، ما يجاوز 751 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.

ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعي البيئي كان من أهمها:

- تنفيذ حملة «اتحضر للأحضر» لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

- إطلاق حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها» لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية.

- إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

- إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات، أهمها:

- إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

- إطلاق حملة حكاوي من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، لتعظيم دورالمجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات الطبيعية.