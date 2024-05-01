«تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير قياس جودة شبكات المحمول عن الربع الأول من 2024

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2024 «الفترة من يناير إلى مارس»، مستندا على منهجية القياس باختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس.

وأشار المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات في تقريره، إن مسافات القياس بلغت 142 ألف كيلومتر في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2024.

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة «ثواني» منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الأخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

مناطق تعاني رصد تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت شهر مارس مقارنة بشهر يناير

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق «المدن والأحياء» التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 23 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 30 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 27 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 29 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• اتصالات: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 19 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 35 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 48 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

مناطق تعاني تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات

وأشار التقرير إلى إجمالي أعداد المناطق «المدن والأحياء» التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم، تم رصد تحسن ملحوظ في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر يناير لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.

• اتصالات: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة «مدينة وحي» تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لم يتم رصد أي مناطق متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الأول لعام 2024.