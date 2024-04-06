«تنظيم الاتصالات» يرد 4.3 مليون جنيه للعملاء من شركات المحمول بعد ثبوت أحقيتهم

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن عام 2023، المبالغ التي تم ردها إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من الجهاز، إذ جرى رد 4.3 مليون جنيه للمستخدمين من شركاتهم، بعد ثبوت أحقية شكواهم من الجهاز خلال عام 2023، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى محافظ الهاتف المحمول بنسبه 77%.

دعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات

وبحسب التقرير، فالإجراءات التي اتخذها الجهاز لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بعد رصد شكواهم، تلخصت فى تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 2.3 مليون جنيه خلال عام 2023، إلى جانب قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار غرامات لمقدمي خدمات الهاتف المحمول بمبلغ 2.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وذلك لمخالفة شركات المحمول معايير الاستجابة لشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول.

تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري

وأشار التقرير إلى أنه في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أصدر الجهاز تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن عام 2023، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكشف التقرير عن تلقي الجهاز نحو 322 ألف و33 شكوى، خلال عام 2023، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 90%، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.6 يوم.