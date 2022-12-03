إزالة شبكات اتصالات غير شرعية في الجيزة والبحيرة تؤثر سلبا على الخدمات الصوتية

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة، بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات.

أبرز المناطق المتضررة من الشبكات غير المرخصة

أوضح الجهاز أن هذه الشبكات كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلو متر، التي كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية، مما يترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

وأسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و11 هوائي خارجي للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي، و27 مقوي شبكة غير معتمد.

وضبط الجهاز أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، حيث جرى ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوضح أنه لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية.

تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.