«القاهرة الإخبارية»: حزب الله نفذ 8 عمليات ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر على مدار الساعات الماضية، فبعد 8 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس قابلها أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت عددا من البلدات اللبنانية على طول الحدود من القطاع الغربي وصولا للقطاع الشرقي.

تجديد العمليات العسكرية تجاه إسرائيل

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن عمليات الاستهداف تجددت اليوم حيث شن حزب الله عملية تجاه سكنة إجرانيت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من البلدات على مدار الساعات الماضية، وهي السلسلة الأكبر من الغارات منذ بداية التصعيد بداية من أكتوبر الماضي.

استهداف مستعمرة إسرائيلية

وتابع أن هذه العمليات تنفذ لأول مرة من الجنوب اللبناني وتستهدف مستعمرة المطلة بثلاث عمليات على مدار اليوم، كما استهدفت إحداها دبابة ميركافا وعملية أخرى استهدفت تمركزا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.