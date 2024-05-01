افتتاح المؤتمر السنوي والاجتماع الـ35 للجمعية الجيوفيزيقية المصرية 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز جهود البحث العلمي في مجالات العلوم الحديثة وبخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بالمشروعات البحثية التي تخدم مجالات التنمية، منوهًا بتبنى الوزارة استراتيجية قومية لتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي والابتكار في جميع المجالات.

وفي هذا الإطار، عقدت الجمعية الجيوفيزيقية المصرية EGS المؤتمر السنوي، واجتماعها السنوي الخامس والثلاثين، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر في مصر

وأوضح طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المؤتمر ناقش في أعماله إنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر في مصر، وقدم المحاضرة مصطفى عرابي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا ثلاث جلسات علمية تناولت عددا من الموضوعات البحثية في مجالات الجيوفيزياء، إلى جانب افتتاح أعمال الجمعية الجيوفيزيقية، وشهدت على هامش أعمالها تكريم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين من الأساتذة الذين أثروا العمل في مجال علوم الجيوفيزياء.

وأكد اعتزاز المعهد باستضافة المؤتمر وأعمال الجمعية التي قدمت منذ إنشائها في عام 1980 العديد من الأنشطة من بينها؛ برنامج الأمل لتدريب المئات من الطلاب أوائل كليات العلوم بالجامعات المصرية على مدار سنوات في أقسام علوم الأرض والجيولوجيا والجيوفيزياء بهدف سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيقات العملية وتأهيل وتجهيز خريجي الأقسام العلمية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

وأشار طه رابح إلى أن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعد واحدًا من أقدم وأكبر وأهم المراصد الفلكية في الوطن العربي، واختارته منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، ويضطلع بدور كبير في القيام بدراسات حول مجال الأرض المغناطيسي والنشاط الزلزالي، ومجال الطاقة الشمسية إذ يعد أطلسًا للإشعاع الشمسي والطاقة بمصر، ومتابعة الأهلة وتحديد مواقيتها من خلال المراصد التابعة له والشبكة القومية للزلازل، فضلًا عن تقديم خدماته لقطاع الصناعة بعمل دراسات تفصيلية متخصصة حول تأثير الاهتزازات الصناعية المتولدة في المناطق الصناعية، ودراسة المخاطر في مجال الهزات الأرضية لتقليل أثرها بالبيئة المحيطة، ما يساهم في توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع والتعدين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم فاروق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الجلسة العلمية الأولى جاءت تحت عنوان «الجيوفيزياء الهندسية والبيئية»، وتناولت عدة موضوعات تشمل؛ دور الرادار المخترق للأرض في المناطق الحضرية الجديدة وتطبيق الانكسار الزلزالي وتقنيات MASW الجيوفيزيائية لتوصيف هيكل باطن الأرض تحت المباني المتضررة في مدينة قفط بصعيد مصر، وتقييم الحالة الجيولوجية تحت السطح باستخدام دراسة جيوفيزيائية متكاملة لمنطقة شرق القاهرة الجديدة، والخصائص الهيدروجيوفيزيائية لطبقة المياه الجوفية في الأزرق «رؤى من ولاية الزويرات موريتانيا»، ورؤية جديدة من البيانات النائية والهيدروجينية لفهم أفضل للتفريغ الطبيعي في الوادي الجديد فى مصر، والضوابط الجيولوجية والهيكلية والبشرية لاستخدام أنظمة تدفق المياه الجوفية والينابيع فى حلوان، وبيانات النظائر المستقرة ومقاومة التيار المستمر.

الجيوديناميكية وتوصيف الاحتياطي

وجاءت الجلسة العلمية التانية تحت عنوان «الجيوديناميكية وتوصيف الاحتياطي»، وضمت موضوعات؛ التنبؤ بتدفق الحرارة الأرضية في مصر بطريقة عشوائية، وانحدار الغابة: النهج الآلي، ونموذج الإمكانات الجغرافية العالمية الأخير، ودراسة حالة لمنطقة الواحات بالصحراء الغربية في مصر، وتحسين اختيار موقع عزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام الآلة، والشبكة الصناعية واستخدامها لتحديد المسامية.