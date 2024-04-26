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وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني

كتب:

احمد ابو ضيف
01:56 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi، التي أطلقتها جامعة بنها في ديسمبر 2023، في إطار خُطة الجامعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على ابتكار وتطوير مقررات إلكترونية

وثمنّ الوزير مُبادرة جامعة بنها؛ لإطلاق هذه المسابقة؛ كخُطوة رائعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين في مصر؛ بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على ابتكار وتطوير مقررات إلكترونية مُميزة تُلبي احتياجات الطلاب وتُسهم في إثراء تجربتهم التعليمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، عن سعادتها بالفائزين في هذه المسابقة المميزة، التي تساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير مُحتوى تعليمي غني ومتنوع للطلاب.

الاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية

وأشارت مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، إلى أن منصة (Thinqi) هي منصة تعليمية تُتيح لأعضاء هيئة التدريس وضع المقررات الإلكترونية للطلاب بصورة تفاعلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نظام إدارة التعلم (Thinqi)بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري؛ لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري في دعم المقررات الدراسية، بجانب توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.

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