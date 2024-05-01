«سياحة النواب»: عمال مصر رمز الوفاء والإرادة.. وعيدهم تتويج لمسيرة عطائهم

هنأت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال.

عمال مصر هم فخرها

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إنَّ الاحتفال بهذه الذكرى هو تتويج لمسيرة عطاء وإخلاص ممتدة منذ فجر التاريخ، كانت ولا تزال ركيزة أساسية في نهوض هذا الوطن وتدشين حضاراته الرائدة.

وأضافت أنَ عمال مصر هم فخر وكنز هذا الوطن الذي يقدم العطاء دون انتظار أي مقابل، وهم وقود البناء الحقيقي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وهم سواعد مصر الفتية التي لم تتخلى عن بلادها يومًا.

رمز الوفاء والإخلاص

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن عمال مصر يظلون رمزًا للوفاء والإخلاص والعزيمة والإرادة والإصرار، ويظلون دومًا عنوان التحدي وكسر المستحيل، فأيديهم شقت مصر الجبال لتصنع حضارة حديثة، وبعرقهم بَنَتْ وعمَّرت الأرض.

وتابعت: «أود أن أخص بالذكر العاملين في قطاع السياحة فهم بحق ركيزة ووقود هذا القطاع الحيوي ولهم دور عظيم في استعادة مكانته ودوره كواحدًا من أهم مصادر الدخل القومي».