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نائب محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 100% من مشروعات حياة كريمة

كتب:

عمرو الورواري
03:16 م | الأربعاء 01 مايو 2024
المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية

المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إن نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات «حياة كريمة» بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم، وصلت لتنفيذ 100% في عدد كبير من المشروعات.

نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات «حياة كريمة» وصلت إلى 100%

وناقش نائب محافظ الإسماعيلية خلال اجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابعة.

وقال عصام إن نسب التنفيذ في القنطرة وصلت إلى 100% في مشروعات نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ والتشغيل وتقديم الخدمة لأهالي قرى المبادرة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الكباري بنسبة تنفيذ 100% كما تم الانتهاء من مشروعات الطرق والبالغ عددها 20 منها 10 طرق أسفلتية و9 طرق مثبتة.

تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة

وناقش عصام آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة، حيث تم الانتهاء من كافة المواقف ويتم تقديم الخدمة بشكل منتظم، كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات للمنازل بقرى المبادرة بنسبة تنفيذ 100٪ ويتم تقديم الخدمات بشكل يومي ومنتظم.

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