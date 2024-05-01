الكشف على 2800 مريض في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بيشة عامر بمركز ومدينة منيا القمح واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة اشتملت على 11 عيادة

وأوضحت مديرية الصحة أنّ القافلة اشتملت على 11 عيادة تضم 10 تخصصات وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي على 2800 مريض

ووقعت القافلة الطبية الكشف الطبي المجاني على 2800 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.