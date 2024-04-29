حياة كريمة تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات بالسويس

قال محمد عادل مراسل «إكسترا نيوز» إلى محافظة السويس إن مؤسسة حياة كريمة تواصل دورها المجتمعي وتطلق قافلة طبية جديدة، في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية لضرورة مواصلة تقديم الدعم واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية ومختلف القرى المصرية.

القافلة تشمل 10 تخصصات طبية للكشف بالمجان

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» إلى محافظة السويس خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تشمل 10 تخصصات طبية للكشف بالمجان والحصول على العلاج بالمجان، موضحا أنَّ القافلة تشمل تخصصات الباطنة والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وغيرها من التخصصات، كما تشمل القافلة وجود ندوات تثقيفية وتوعوية تتعلق بالإرشاد الزراعي للمزارعين بالمنطقة وفي القرى المجاورة بالسويس، وكذلك وجود فصول لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بمحافظة السويس.

قافلة حياة كريمة في السويس

وتابع مراسل «إكسترا نيوز» أنَّ القافلة هي رقم 20 التي تطلقها حياة كريمة في نطاق محافظة السويس منذ أن أطلقت أول قافلة طبية من خلال مؤسسة حياة كريمة في يونيو 2022، مما يعكس الدور الكبير والمهم والدعم المتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، مؤكّدًا أنَّ الإقبال على القافلة منذ الساعات الأولى كبير ولا يقتصر على فئة بعينها.