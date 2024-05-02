رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 2-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:02 ص | الخميس 02 مايو 2024
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء بحبه الشديد للحياة وقدرته على الاستمتاع بها والسعي لذلك في كل وقت وتحت أي ظرف، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، ويتقن فن إلقاء النكت الفكاهية.

وفيما يلي نستعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء الخميس الموافق 2 مايو، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

لا تبالغ في رد فعلك وتصرف بحكمة ومرونة عند حدوث خطأ في العمل، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

لا تكن سلبيا أو غير حاسم وتعطى قلبك لمن لا يستحقه وابحث عن شخص يتوافق معك فى صفاتك الشخصية، حتى تستطيع بناء أسرة معه وتشعر بالانتماء.

برج الجوزاء اليوم صحيا

لا تفرط في تناول الأطعمة التي لا فائدة منها، ومارس التمارين الرياضية حتى تتخلص من الدهون الزائدة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تختلق أزمات

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 1-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. استغل الفرص

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل
بقلم رحاب عبدالراضي