رئيس «الإصلاح والنهضة»: الدولة حققت عبورا ثالثا وإعجازا تنمويا في سيناء

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن سيناء جزء عزيز من أرض الوطن، واستردادها جرى بدماء شهداء ومصابين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن عبر حروب خاضتها مصر لحماية أمنها وشعبها.

التنمية العبور الثالث لسيناء

وأشار «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن حرب أكتوبر 73 كانت بمثابة العبور الأول لسيناء، وما جرى خلال السنوات العشر الماضية من تنمية بأرض الفيروز يعد عبورا ثالثا بعد دحر الإرهاب وأعوانه في سيناء.

ووصف المشروعات التنموية في سيناء بأنها إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك في ظل محاولات العديد من القوى الإقليمية عرقلة البناء والتطوير في سيناء.

إرادة المصريين وحكمة القيادة السياسية انتصرت

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إرادة المصريين وحكمة القيادة السياسية انتصرت في النهاية، مشيرًا إلى حفر قناة السويس الجديدة ومد الخطوط اللوجستية التي باتت تصل إلى أقصى سيناء وتربطها بجميع ربوع الوطن.

واختتم بأن ما جرى في سيناء لم يكن فقط إعجازًا لأنه يمثل فرضًا للإرادة المصرية على جميع الضغوطات الإقليمية والدولية، ولكنه أيضًا كان إعجازًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات وعقبات كثيرة تغلبت عليها الدولة المصرية لتسطر قصة نجاح تكتب بماء الذهب في سجل إنجازات الوطن.