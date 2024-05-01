حزب المؤتمر يشيد بالطفرة غير المسبوقة في سيناء: الدولة أعادت الأمان لأهلها

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة حريصة على تنمية سيناء وقامت بمجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق التنمية المستدامة فيها وتحسين حياة سكانها بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب.

الدولة أحدثت طفرة غير مسبوقة للتنمية والاستقرار في سيناء

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين لموقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 كان مؤمنا أن التنمية هي خط الدفاع الأول عن سيناء.

وأضاف أنه تم تخصيص مئات المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء بدأت بإقامة الأنفاق التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا وإعادة تشغيل خط السكك الحديدية وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وخلق فرص عمل مستمرة لأبناء سيناء عبر المشروعات التنموية المختلفة.

قبائل سيناء لعبت دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب

وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التى لعبت دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب بجانب مشاركتها جنبا إلى جنب الدولة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز.