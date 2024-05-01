تركيب محول وأعمدة إنارة لتوصيل الكهرباء إلى نجع هشام في أسوان

استجاب محافظ أسوان لمطالب أهالي نجع هشام، والمقيمين في المنطقة الوسطى بين نجعي الرحاب والقطايفة، في الناحية الشرقية لمجلس قروي أبو سمبل بمركز نصر النوبة، بشأن توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم.

تركيب محول كهربائي وزراعة أعمدة إنارة

وأكد محافظ أسوان خلال لقائه مع الأهالي أنه أعطى توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافي، للتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، وأيضاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز، لتركيب محول كهربائي وزراعة أعمدة إنارة بطول 7 كم، وبتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه، حتى يتسنى ضخ الخدمة وتوفيرها لأهالي النجع الذى يقيم فيه 600 نسمة، ويضم نحو 35 منزلا.

تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً

ولفت إلى أن ما تشهده القرى والنجوع من ملحمة للعمل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة المقيمين في المناطق النائية.

ومن جانبهم قدم أهالي نجع هشام شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة وتلبية مطلبهم بتوفير الكهرباء لهم، بعد أن كانوا يعانون على مدار سنوات طويلة من عدم توفيرها، وهو ما يحقق لهم الأمن والأمان وتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم.