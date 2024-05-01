«كهرباء شمال الدلتا»: تركيب 3.2 مليون عداد مسبق الدفع وتحسين الخدمات

تواصل شركة كهرباء شمال الدلتا برئاسة محمد أحمد عسل جهودها لتحسين جودة خدماتها وتلبية احتياجات عملائها، إذ أعلنت عن تركيب 3.2 مليون عداد مسبق الدفع بحلول نهاية العام المالي الحالي 2023-2024، خلال استعراض الميزانية التخطيطية للشركة للعام المالي الجديد 2024-2025.

تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد الكهربائي

ويمثل هذا الإنجاز خطوة هائلة نحو تحقيق أهداف الشركة في الوصول إلى 96.5% من إجمالي عدد المشتركين بـ عدادات مسبقة الدفع، مما يُساهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد الكهربائي.

وتستهدف الشركة تركيب 280 ألف عداد جديد خلال العام المالي القادم 2024-2025، مع التركيز على تركيب 175 ألف عداد ذكي في محافظة دمياط ضمن مشروع قرض الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

ولتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، تولت الشركة توسيع شبكة مراكز الشحن لتصل إلى 107 مراكز ثابتة و89 وحدة شحن متنقلة، بالإضافة إلى 175 وحدة لخدمة العملاء في مقار شبكات القرى.

خدمة الدفع الإلكتروني

كما وفرت الشركة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال التعاقد مع شركات فوري وسهل وبي بلس وخالص، بالإضافة إلى خدمة الشحن عن طريق الموبايل باستخدام كروت مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والموجودة.

وتحرص الشركة على توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها من خلال تجهيز 175 مقرًا جديدًا في مختلف محافظات شمال الدلتا، بما في ذلك 34 في شمال الدقهلية، و62 في جنوب الدقهلية، و58 في كفر الشيخ، و21 في دمياط.