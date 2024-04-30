حسام موافي: اختلال كهرباء القلب من أسباب الموت المفاجئ

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الموت المفاجئ موجود منذ فترات طويلة، ولا يعني سقوط شخص خلال تحركه من مكان لآخر، مشددًا على أن الطب كله قائم الآن لمنع الموت المفاجئ، وقد يحدث الموت المفاجئ خلال 24 أو 48 ساعة.

أسباب الموت المفاجئ

وأوضح موافي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الموت المفاجئ له أسباب عديدة أولها اختلال كهرباء القلب، ويمكن تركيب بطارية للسيطرة على الأمر، لكنها قد لا تعمل ما يؤدي إلى توقف القلب، وهذا من أنواع الموت المفاجئ، ويمكن إنقاذ هؤلاء الأشخاص من تعلم طريقة إنعاش القلب عبر المساج والتنفس الصناعي.

تعليم المواطنين طريقة إنعاش القلب

وأشار إلى أن تعليم المواطنين طريقة إنعاش القلب وإنقاذه أمر جيد جدا، ومن الإسعافات الأولية الضرورية، مؤكدًا أن جهاز الكهرباء الذي يساعد في إنعاش القلب من السهل أن يستخدمه الجميع ولكن بالتعلم، منوهًا أن الأكل ليس له علاقة بالموت المفاجئ وتوقف عضلة القلب، ولكن يكون له دور في الموت المفاجئ في حالة أنه يكون سبب في اختلال نسب السكر في الدم.

وتابع: «أهم هرمون في الجسم هو الكورتيزون، ويظهر مع الفجر، ثم يتزايد حتى العصر، ويبدأ في التراجع حتى يختفي وقت العشاء»، مشددًا على أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يحمي من التعرض للجلطات، والعديد من الخبراء أكدوا ذلك.