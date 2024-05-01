«القاهرة الإخبارية»: اعتراض صاروخ في سماء منطقة إيلات كتب: منتصر سليمان 04:00 م | الأربعاء 01 مايو 2024 إيلات _ صورة أرشيفية أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باعتراض صاروخ في سماء منطقة إيلات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية قصفت أهدافا حيوية في إيلات بالمسيرات فصائل عراقية: استهداف موقع حيوي في إيلات ردا على هجوم قاعدة كالسو غارات على مواقع الحوثيين في تعز بالتزامن مع أنباء عن إطلاقهم صواريخ باتجاه إيلات «القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يؤكد سماع دوي انفجار قوي في إيلات أنباء عن قصف وتحرك مسيرات من اليمن نحو إيلات وأجواء البحر الأحمر حدث ليلا.. 17 دولة تعلن موعد عيد الفطر وتل أبيب تنشر «القبة البحرية» فوق إيلات إيلات غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان