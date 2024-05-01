مصطفى بكري: دور تاريخي لقبائل سيناء وصمود خلف القوات المسلحة والشرطة

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إنَّ القبائل لعبت أدوارًا عديدة وتاريخية في حماية الكيان الوطني خلف القوات المسلحة والشرطة الباسلة، ولا تزال حريصة على سلامة الدولة ومؤسساتها وقيمها وثوابتها الأساسية.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، الذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «وقائع التاريخ وسجلاته تنضح بوقائع تمثل فخرا للأجيال المختلفة وسجلات تعكس مراحل تاريخية فاصلة، وكانت القبائل فيها تضرب المثل والقدوة في الحفاظ على الهوية والحرص على سلامة البلاد، ومواجهة المستعمر وعملائه، وفضح دعاة الفتن والتحريض الذين سعوا لاختطاف الدولة وطمس الهوية الوطنية».

وتابع: «أبلغ مثال على ذلك وما تردده الأجيال وما جرى على أرض سيناء، عندما دعا المحتل الإسرائيلي إلى عقد مؤتمر الحسنة بوسط سيناء في الـ 31 من أكتوبر 1968، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها موشى ديان، لتوجه الدعوة إلى مشايخ وعواقل سيناء بهدف عزلها وإعادة تدويرها عن الكيان الوطني، ولكن في هذا المؤتمر فاجأ المشايخ رموز الاحتلال ليقف الشيخ سالم الهرش شيخ مشايخ سيناء معبرا عن الجميع بقولته التاريخية المشهودة: «سيناء مصرية وستظل مصرية 100% ولا يمكن أن نفرط في شبر منها ومن يرد الحديث فليتكلم مع زعيم مصر وقائدها جمال عبدالناصر»، هذا هو صوت أبناء سيناء الحقيقي الذين تحملوا الكثير من أجل الحفاظ على سيناء وترابها المقدس».