مصطفى بكري: نحتفل بعيد تحرير سيناء المحررة من القوة الإرهابية الغاشمة

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية: «نحتفل هذه الأيام بعيد تحرير سيناء، والمحررة من القوة الإرهابية الغاشمة التي أرادت اختطاف هذه الأرض الطبية والتي سعت للتآمر ضد الوطن بأسره».

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية: «كل التحية والتقدير لأبناء سيناء العظيمة وابنها البار الشيخ إبراهيم العرجاني».