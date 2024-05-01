مصطفى بكري: أهالي سيناء تحملوا الكثير من أجل الوطن والحفاظ على ترابه المقدس

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن أهالينا في سيناء تحملوا الكثير من أجل الوطن والحفاظ على ترابه المقدس، وهل يمكن تجاهل دور هؤلاء الأبطال في مواجهة الإرهاب الذي هدد سيناء واختطف مناطق عديدة منها، وقتل وقطع رؤوس المئات من أبنائها الذي وقفوا داعمين للمنظومة العسكرية والأمنية.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية ، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء: «اتحاد قبائل سيناء مرحلة مهمة من مراحل المواجهة مع القوى الشريرة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيف هذه البقعة الغالية من أرض مصر».

وتابع: «لقد تطوع الآلاف من شباب القبائل وشيوخهم لينخرطوا في هذا الاتحاد الذي تأسس عام 2016، وبدأ مرحلة التحضير مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام السلطة في 2014».