رئيس «القبائل العربية»: عقدنا المؤتمر الأول للاتحاد بمدينة السيسي في شمال سيناء

قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، إنَّه تم عقد المؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي في شمال سيناء، التي كانت من قبل معقلًا للجماعات الإرهابية والتكفيريين، موضحًا: «يكفي قول أن منطقة العجرة كانت معقل التكفيريين وعقر دارهم، ولكننا اليوم نبني ونعمر».

وأضاف رئيس اتحاد القبائل العربية، في لقاء خاص له مع كاميرا «إكسترا نيوز»: «اليوم ننشئ مدينة أول من سيسكنها أسر الشهداء من جمهورية مصر العربية وبالمجهودات الذاتية، وفقًا لما أكده اتحاد القبائل العربية».

وعقد منذ قليل المؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي بشمال سيناء، للتأكيد على الهوية الوطنية لأرض الفيروز، مع الكشف عن سلسلة مؤتمرات من المزمع عقدها في كل ربوع مصر والإعلان عن اتحاد القبائل العربية خلال المؤتمر.