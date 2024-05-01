أبرز جهود التحالف الوطني في شمال سيناء.. دعم للقطاعات المختلفة

في أرض الشمس والتاريخ، تتجلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تطوير شمال سيناء، حيث يسعى التحالف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في هذه المنطقة الحيوية، واجتمعت جهود مؤسساته على تحقيق ذلك الهدف من خلال المبادرات والفاعليات المختلفة التي يتم تنظيمها في المحافظة.

جهود التحالف لدعم الشباب

ووفقا لتقرير سابق صدر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاسترايتجية، يُخصص التحالف الوطني مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية في محافظة شمال سيناء، فعمل من خلال مؤسساته المختلفة على إنشاء الطرق والجسور إلى جانب تحسين الخدمات المائية والصرف الصحي، بهدف توفير بيئة ملائمة للمواطنين.

وفي قطاع التعليم ودعم الشباب، حرص التحالف الوطني على تعزيز مشروعات التعليم في محافظة شمال سيناء، من خلال العمل على إنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية والذي من شأنه أن يساهم في بناء مستقبل واعد للشباب، فضلا عن تنظيم الأنشطة الرياضية من أجل تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح الفرح والتفاؤل، ولعل آخر أنشطة التحالف في هذا الإطار كان تنتظيم يوم رياضي لأبناء شهداء مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء.

تحفيز المجتمعات المحلية

وأشار التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن التحالف الوطني يعمل على تحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، إلى جانب التعاون مع الجمعيات المحلية والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق تأثير إيجابي على الأرض، قتحقيق التنمية المستدامة يتطلب تفاعل الجميع، وهذا ما يسعى التحالف لتحقيقه.