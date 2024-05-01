قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة «الجوفة» للتعليم الأساسي بوسط سيناء

تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى أعياد تحرير سيناء واستمرارًا لجهود القوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء والمشاركة في توفير حياة كريمة لأبنائها، افتتح اللواء أح عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يرافقه الأستاذ عبدالعال البدرى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مدرسة الجوفة للتعليم الأساسي بمركز الحسنة بوسط سيناء بعد تطويرها بشكل كامل وزيادة طاقتها الاستيعابية لاستقبال عدد كبير من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن تجهيزها بكافة الوسائل التعليمية المتطورة.

وخلال الفعاليات أكدت الأستاذة نيرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بأحد البنوك الوطنية المانحة، على الاهتمام البالغ بالمنظومة التعليمية لتحقيق الارتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم وإتاحة فرص أفضل للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية، باعتباره المصدر الرئيسي لتحقيق الريادة بكافة المجالات في ضوء رؤية الدولة المصرية 2030.

فيما أعرب الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني، عن سعادته بمشاركة المؤسسة في احتفالات عيد تحرير سيناء الغالية على قلب كل مواطن مصري، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع القوات المسلحة وشركاء النجاح لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والوصول للمستحقين خلال الحملات والبرامج المختلفة التي تنظمها المؤسسة.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.