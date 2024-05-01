5 أسباب لتوقف عضلة القلب.. جمال شعبان يحذر من الضغط النفسي على الأطفال

يبدو أن السكتات القلبية لم تكتف بحالات الوفاة التي حصدتها في الأسابيع الماضية، بعد وفاة حالة جديدة بسكتة قلبية، إذ تعرض أحد الأطفال إلى توقف مٌفاجئ في عضلة القلب، أثناء وجوده داخل المدرسة، الأمر الذي أثار الرعب بسبب حالات السكتات القلبية المٌفاجئة بين الأطفال والشباب.

طبيب قلب يوجه تحذير بعد وفاة طفل بسكتة قلبية

تحذير عاجل أطلقه جمال شعبان استشاري أمراض القلب، بعد انتشار حالات السكتات القلبية، وسقوط آخر ضحية أثناء حصة الألعاب داخل المدرسة، بعد إصابته بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لافتا إلى أن الطفل يمكن أن يكون مصابًا باعتلال في عضلة القلب أو اختلال كهربي في القلب.

وكتب«شعبان» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما زالت السكتة القلبية ومازال التوقف القلبي المفاجىء وما زالت موت البغتة يغتال الأطفال والشباب، الطفل المتفوق يوسف الجمل في المحلة محافظة الغربية، مات في حصة الألعاب في المدرسة بأزمة قلبية مٌفاجئة رحم الله الفقيد، وتقبله شهيدا، وألهم أهله الصبر والسلوان».

أسباب السكتات القلبية المفاجئة بين الشباب

وأرسل استشاري أمراض القلب بعض التحذيرات بعد انتشار تلك الظاهرة ووفاة الطفل: «غالبا السبب اختلال كهربي في القلب، أو اعتلال عضلة القلب، يا ريت بقية إخوته يعملوا فحص شامل للقلب، يشمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب، وياريت الأسرة تقلل الضغط النفسي على أطفالها وأولادها بسبب التعليم والدروس ويبقوا تربويين».

لم تكن المرة الأولى التي يتحدث خلالها جمال شعبان عن السكتات القلبية المٌفاجئة للشباب، إذ أوضح في وقت سابق أسباب مٌختلفة حول الإصابة بالسكتات القلبية بين الشباب، بينها الالتهاب المٌزمن في الجسم، مثل ارتفاع مستوى حمض اليوريك، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات القلبية والدماغية.

إلى جانب ذلك تحدث عن أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء، من العوامل غير المتوقعة التي تُزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، حيث تٌزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الشريان التاجي في سن مبكرة.

تعد أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض التهاب الأمعاء «مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي»، من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، كما أن مرضى الصدفية مٌعرضون لخطر مٌتزايد بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية.