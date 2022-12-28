تحريات المباحث: طبيبة حدائق الأهرام توفيت بسبب سكتة قلبية

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل وفاة طبيبة حدائق الأهرام، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي وفاتها فزعًا بسبب مطاردة الكلاب الضالة.

ورصدت المتابعات الأمنية في الجيزة منشورات علي صفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بوفاة إحدى السيدات بسكته قلبيه، نتيجة فزعها من الكلاب الضالة.

وفاة طبيبة حدائق الأهرام بالسكتة القلبية

وتبين من أعمال الفحص أن طبيبة حدائق الأهرم تدعى نورا سعيد محمد فرج، 33 سنة، أخصائي تحاليل، وحال سيرها مترجله بمنطقة حدائق الأهرام عقب انتهاء عملها بإحدى العيادات، سقطت مغشيا عليها، وأسرع الأهالي بنقلها إلى مستشفى الواحة، وتبين وفاتها قبل وصولها للمستشفى.

وحضرت أهليتها وانتداب مفتش الصحة بالوحدة الصحية بكفرة نصار الهرم، لتوقيع الكشف الطبي عليها والذي تبين وفاتها نتيجة سكتة قلبية، ولا يوجد إصابات ظاهرية، وجرى استخراج تصريح دفن لها بمقابر العائلة بمركز أشمون المنوفية، ودفنها ظهر اليوم.

كاميرات المراقبة

ومن خلال فحص خط السير عن طريق فحص كاميرات المراقبة، أمكن التوصل لفيديو تبين أنها كانت تقوم بتعدية بالطريق العام، وخلفها أحد الكلاب الضالة، وسقطت بعدها، ولم تتمكن من النهوض، وبسؤال شقيق زوجها ويدعى محمد عبدالتواب عطيه رفاعي، أفاد بانها لاتعاني أي تاريخ مرضي من قبل، وأن الوفاة قضاء الله ولا يتهم أحد بشيء.