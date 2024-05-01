«عبدالعزيز» يحقق حلم مصنع الدهانات: «مبادرة ابدأ وقفت جنبي»

بدأ عطيتو عبدالعزيز، مقاول وصاحب مصنع للدهانات، أول طريق حلمه بإنشاء مصنع متواضع من حيث الحجم والمعدات والعمال فى قريته الصغيرة بمحافظة قنا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، واضطر لإغلاق مصنعه بعد فترة من عمله دون تراخيص، وتسريح العمالة.

كان «عبدالعزيز» يجد فى إنتاج الدهانات شغفه نظراً لخبرته فى هذا المجال: «كان ليا اسمى قبل ما أأسس مصنع الدهانات»، وعن طريق المصادفة رأى إعلاناً لمبادرة «ابدأ» على التلفاز، فقرر التواصل مع مسئوليها من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل مصنع جديد بدلاً من القديم. على الفور استجابت له المبادرة وطلبت منه تقديم أوراقه إلى هيئة التنمية الصناعية من أجل الحصول على ترخيص المصنع، وهو الأمر الذى جرى بسهولة ويسر على حد تعبيره: «بالفعل قدمت فى الوزارة وخلال أسبوع تسلَّمت المصنع وعقده».

استطاع الرجل الأربعينى فى فترة وجيزة استكمال رخصة التشغيل الخاصة بالمصنع الجديد والبطاقة الضريبية، بعدما سهلت عليه المبادرة إنجاز الكثير من الأوراق اللازمة بالتعاون مع هيئة الاستثمار: «المبادرة تواصلت مع الهيئة وأبلغونى بالتقدم لتسلم المصنع، وبالفعل ذهبت ووقعت المستندات».

لدى مبادرة «ابدأ» محور خاص لدعم الصناعة وهو المعنى بدعم المصنعين، ويتم العمل به بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعة فى الدولة، وفقاً لـ«عبدالعزيز» الذى تسلَّم مصنعه الجديد منذ 6 أشهر فى قرية «هو» بالمدينة الصناعية بنجع حمادى: «معايا رخصة تشغيل وعايز أعمل خط إنتاج أكبر، ومساحة المصنع 430 متر وتمكنى من إنتاج 10 أطنان فى اليوم، وممكن أفتح مصنع جديد أكبر بالتعاون مع زملائى الكيميائيين».