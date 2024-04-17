«اصنع مستقبلك».. مبادرة ابدأ تشارك في الجلسة الافتتاحية لمعرض «إديوتك إيجيبت»

شارك المهندس عبد الرحمن زوبع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات، والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة، في الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت».

النهوض بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

استهل المهندس عبد الرحمن زوبع حديثه، مؤكدًا سعي مبادرة ابدأ الدائم نحو توحيد وتضافر الجهود مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المختلفة لتعزيز سبل التعاون والتكامل من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية مصر 2030.

الاستراتيجية الوطنية لمبادرة ابدأ

وأشار زوبع خلال حديثه، إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها مبادرة ابدأ، والتي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفق المعايير الدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بالدولة، لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الصناعي ومهارات خريجي التعليم الفني والتقني في مصر.

جاء ذلك بمشاركة وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، كما شارك بالجلسة الافتتاحية عدد كبير من الخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني.