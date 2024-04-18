مبادرة «ابدأ» تشارك بعدد من التوصيات المهمة لتطوير التعليم الفني في ختام فعاليات «إديوتك إيجيبت»

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، عن عدد من التوصيات المهمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، أبرزها ضرورة وجود منظومة وطنية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني، تضم كل الأطراف والجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بمصر، مع مراعاة تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة لتحقيق التكامل وضمان توحيد وتضافر الجهود، إضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة للربط بين التعليم الفني الجامعي وقبل الجامعي.

منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس عبد الرحمن زوبع عضو مبادرة ابدأ ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات في الجلسة الختامية الفعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2024»، الذي يُقام هذا العام برعاية مبادرة «ابدأ» تحت شعار «اصنع مستقبلك».

شاركت «ابدأ» على هامش فعاليات الملتقى في المعرض بجناح للمدارس الوطنية للعلوم التقنية على مدار يومين، وقام طلاب مدرستي ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط، بتقديم عرض تفاعلي حول المبادرة وأهدافها ومحاور عملها، كذلك نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية، وآليات الالتحاق بها، إضافة إلى ما تقدمه من مميزات للطلاب والمعلمين على السواء.